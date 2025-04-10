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Почти на 80% вырос спрос на водителей такси в Свердловской области

Зарплаты за год уведичились на 68%.

Источник: Агентство «Москва»

Спрос на водителей такси и изменения зарплатных предложений изучили аналитики одной из онлайн-платформ по поиску работы. За 2024 год работодатели разместили более 21,2 тысячи вакансий для таксистов, что на 58% больше, чем в 2023 году.

Водители такси чаще всего требуются в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в сферу ритейла. В топ-15 регионов с наибольшим количеством вакансий вошла и Свердловская область (0,8 тыс. вакансий, или 4%), спрос на таксистов за год вырос в регионе на 78%.

За год сумма зарплатных предложений на Среднем Урале выросла на +68%, в среднем водителям такси предлагают 148,3 тысячи рублей в месяц.