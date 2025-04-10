«Идеальное место»: в правительстве России рассказали, где откроется кластер по глубокой переработке редкоземов

Потому новый кластер поможет не только улучшить переработку редкоземельных металлов, но и снизить зависимость России от импорта этих ценных ресурсов. Отмечается также, что Сибирь, на которую приходится около 18 процентов от всего объема разведанных запасов редкоземов в стране, идеальное место для развития этого направления.