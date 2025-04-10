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«Идеальное место»: в правительстве России рассказали, где откроется кластер по глубокой переработке редкоземов

В Сибири хотят создать кластер по переработке редкоземельных металлов.

Источник: Комсомольская правда

В Сибирском Федеральном округе может появиться кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом по итогам установочного совещания, посвященного развитию СФО заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, округ стратегически значим для укрепления промышленного потенциала России.

«Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Кроме того, в районе расположены одни из самых крупных в России объектов в области гидроэнергетики.», — уточнил вице-премьер.

Потому новый кластер поможет не только улучшить переработку редкоземельных металлов, но и снизить зависимость России от импорта этих ценных ресурсов. Отмечается также, что Сибирь, на которую приходится около 18 процентов от всего объема разведанных запасов редкоземов в стране, идеальное место для развития этого направления.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил недавно, что на начавшихся между Россией и США переговорах страны начали дискуссии на тему различных редкоземельных металлах и проектах в РФ.

В конце февраля президент России Владимир Путин собрал специальное совещание по вопросам развития и разработки отечественной сферы по добыче редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что такие ценные ресурсы — это база, на которой стоит любая крепкая, современная экономика.

Также российский лидер отметил, что важно развивать добычу редкоземельных металлов в России.