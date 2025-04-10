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Цены на АИ-98 изумили волгоградцев: подорожал на 1,1 рубля

Минувшая неделя ознаменовалась резким подорожанием всех видов автомобильного топлива.

Источник: Reuters

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, рост цен оказался весьма ощутимым.

В частности, АИ-92 за неделю вырос в цене на 34 копейки. Литр этого вида бензина стоит в среднем 57,08 рублей. АИ-95 подорожал на 36 копеек — до 63,41 рубля.

Но больше всего подорожал АИ-98. За неделю его стоимость увеличилась на 1 рубль 10 копеек. А стоимость дизтоплива к началу посевной компании выросла за неделю на 21 копейку.

Напомним, на предыдущей неделе цены на бензин продемонстрировали стабильность и не повысились ни на копейку.