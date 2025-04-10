Запрет на вывоз маточного поголовья КРС И МРС продлили на полгода в Казахстане

«На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях (МВК) от 12 марта 2025 года одобрено продление запрета на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС) и мелкого рогатого скота (МРС) сроком на шесть месяцев», — сказано в сообщении.