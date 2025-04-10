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Запрет на вывоз маточного поголовья КРС И МРС продлили на полгода в Казахстане

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Запрет на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС) и мелкого рогатого скота (МРС) продлили на шесть месяцев в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

Источник: Reuters

«На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях (МВК) от 12 марта 2025 года одобрено продление запрета на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС) и мелкого рогатого скота (МРС) сроком на шесть месяцев», — сказано в сообщении.

В этой связи отмечается, что принят Совместный приказ МСХ РК от 4 апреля 2025 года № 100 и МФ РК от 7 апреля 2025 года № 155 «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных».

Указывается, что временный запрет введен в целях исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных.