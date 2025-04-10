Доллар снова подорожал в обменниках Казахстана

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 521−522 тенге, Астане — за 521−525 тенге, Шымкенте — за 521−522 тенге.
В Аксу, Павлодаре, Экибастузе, Талдыкоргане и Костанае «зеленый» стоит 522 тенге, Каскелене — 521,5 тенге, Уральске — 523 тенге.
Днем ранее доллар в обменных пунктах страны продавали от 518 до 522 тенге.
К вечеру средневзвешенный курс доллара на бирже составил 520,48 тенге.