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Доллар снова подорожал в обменниках Казахстана

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Источник: Baigenews

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 521−522 тенге, Астане — за 521−525 тенге, Шымкенте — за 521−522 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Экибастузе, Талдыкоргане и Костанае «зеленый» стоит 522 тенге, Каскелене — 521,5 тенге, Уральске — 523 тенге.

Днем ранее доллар в обменных пунктах страны продавали от 518 до 522 тенге.

К вечеру средневзвешенный курс доллара на бирже составил 520,48 тенге.