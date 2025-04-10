Индия и РФ согласовали 6 проектов для сотрудничества в инвестиционной сфере

Москва и Нью-Дели согласовали шесть новых стратегических проектов, направленных на активизацию двустороннего инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщило Министерство торговли и промышленности Индии по итогам 8-го заседания двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам.