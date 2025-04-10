Индия и РФ согласовали 6 проектов для сотрудничества в инвестиционной сфере

Москва и Нью-Дели согласовали шесть новых стратегических проектов, направленных на активизацию двустороннего инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщило Министерство торговли и промышленности Индии по итогам 8-го заседания двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам.
«Заседание прошло успешно и было сосредоточено на укреплении экономических связей между двумя странами за счет выявления и продвижения совместных проектов в ключевых секторах, представляющих взаимный интерес», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что участники заседания рассмотрели множество проектов, имеющих стратегическое значение для Индии и РФ.
«Стороны достигли договорённости по шести новым стратегическим проектам, которые призваны углубить инвестиционное сотрудничество», — говорится в сообщении министерства.
Участники подтвердили свою приверженность расширению партнерства в различных областях экономики.
Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву для участия в праздновании 9 Мая.