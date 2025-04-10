Узбекистан планирует привлечь 15 миллионов туристов в 2025 году

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в этом году 15 млн туристов. Такие планы озвучили на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.

Как отмечалось, в последние годы экспорт туристических услуг в республике увеличился в 1,6 раза, достигнув $3,500 млрд. В этой сфере начали работать более двух тысяч новых предпринимателей. В прошлом году количество иностранных туристов впервые превысило 10 млн.