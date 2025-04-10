На улице Судостроительной в Калининграде отремонтируют старинный дом с декоративными розетками

В 2025 году в Калининграде отремонтируют старинный дом на улице Судостроительной. Специалисты приведут в порядок фасад здания. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Дом расположен на улице Судостроительной, 30−34. «Перед нами вновь здание с окрашенным кирпичом. Отремонтируем стены, очистим и восстановим кирпичную кладку. На фасаде исторического здания сохранились декоративные розетки. Их отремонтируем, восполним утраченные фрагменты», — рассказали в фонде капремонта.
Кроме того, специалисты выполнят оконные обрамления и ниши над входными группами в гладкой штукатурке. Также раскроют заложенные подвальные окна, установят новые с вентиляционными решётками для циркуляции воздуха в подвале. Спуски в подвал обновят и оборудуют ограждениями. Работы выполнят за счёт взносов собственников в «общий котёл».
Всего в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск.