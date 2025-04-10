На улице Судостроительной в Калининграде отремонтируют старинный дом с декоративными розетками

Кроме того, специалисты выполнят оконные обрамления и ниши над входными группами в гладкой штукатурке. Также раскроют заложенные подвальные окна, установят новые с вентиляционными решётками для циркуляции воздуха в подвале. Спуски в подвал обновят и оборудуют ограждениями. Работы выполнят за счёт взносов собственников в «общий котёл».