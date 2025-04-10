Жительница Минска подарила внучке в квартиру и пошла в суд, когда передумала

Внучка в суде не признала иск бабушки, сказав, что все ее действия были добровольными и что это она сама хотела ей подарить квартиру. Также она сказала, что не обещала осуществлять за ней уход по договору ренты. Но добавила, что и без договоров дарения она приезжала к бабушке и ее мужу, привозила им продукты, лекарства, убирала в доме и т.д. А когда квартира была подарена, она вселилась на нее с согласия и одобрения пенсионерки, пыталась сделать ремонт, но бабушка изменила свое отношение к ней, и тогда девушка, чтобы избежать конфликтов, просто съехала.