Жительница Минска подарила внучке в квартиру и пошла в суд, когда передумала

В Минске бабушка судилась с внучкой, которой подарила квартиру. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Заводского района.
Бабушка и внучка в Минске судились из-за квартиры на улице Нестерова. В августе 2024-го пенсионерка подарила своей родственнице половину доли принадлежавшей ей квартиры, сохранив за собой и своим супругом права собственности и пользования жилым помещением. Потом уже в октябре 86-летняя женщина на тех же условиях подарила внучке и оставшуюся долю в квартире, оформив еще на нее доверенность, что уполномочило внучку быть ее представителем в организациях по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и т.д. После дарения внучка зарегистрировала договоры и переход права собственности.
Однако спустя некоторое время бабушка передумала и пошла в суд, где рассказал, что из-за пожилого возраста и онкозаболевания рассчитывала на внучку и ее помощь в уходе. Пенсионерка считала, что заключает договор ренты, и поэтому заблуждалась о виде и природе сделки.
Внучка в суде не признала иск бабушки, сказав, что все ее действия были добровольными и что это она сама хотела ей подарить квартиру. Также она сказала, что не обещала осуществлять за ней уход по договору ренты. Но добавила, что и без договоров дарения она приезжала к бабушке и ее мужу, привозила им продукты, лекарства, убирала в доме и т.д. А когда квартира была подарена, она вселилась на нее с согласия и одобрения пенсионерки, пыталась сделать ремонт, но бабушка изменила свое отношение к ней, и тогда девушка, чтобы избежать конфликтов, просто съехала.
— Конфликтные отношения сторон на бытовой почве не являются основанием для признания сделки недействительной, — прокомментировала старший помощник прокурора Заводского Марина Маркевич.
Суд посчитал необоснованными требования истицы.
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