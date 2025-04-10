В феврале полная стоимость автокредитов в Башкирии составила 26,5%

«Во многом это стало следствием мер Банка России по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Кроме того, это свидетельствует о том, что несмотря на максимальное значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки постепенно находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.