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Правила рекламы букмекерских контор ужесточают в Казахстане

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Правила рекламы букмекерских контор ужесточают в Казахстане, сообщает пресс-служба сената.

«Сенат принял поправки по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах.

«Разрешение сохраняется только для игорных зон, официальных сайтов самих компаний и спортивных СМИ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что допускается размещение рекламы на спортивных сооружениях только во время проведения спортивных мероприятий.

Указывается, что вводится запрет на рассылку рекламных материалов на мобильные устройства.

По информации, лица, осужденные условно или с ограничением свободы, не смогут участвовать в азартных играх.

Вместе с тем отмечается, что вводится скрининг для раннего выявления онкозаболеваний — мера направлена на снижение смертности и повышение эффективности лечения.

«Расширяется доступ к слуховым аппаратам для лиц без инвалидности», — сказано в сообщении.

Указывается, что медицинские вузы и научные организации смогут самостоятельно реализовывать программы резидентуры.