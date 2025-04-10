Правила рекламы букмекерских контор ужесточают в Казахстане

«Сенат принял поправки по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации», — говорится в сообщении.
Сообщается, что запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах.
«Разрешение сохраняется только для игорных зон, официальных сайтов самих компаний и спортивных СМИ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что допускается размещение рекламы на спортивных сооружениях только во время проведения спортивных мероприятий.
Указывается, что вводится запрет на рассылку рекламных материалов на мобильные устройства.
По информации, лица, осужденные условно или с ограничением свободы, не смогут участвовать в азартных играх.
Вместе с тем отмечается, что вводится скрининг для раннего выявления онкозаболеваний — мера направлена на снижение смертности и повышение эффективности лечения.
«Расширяется доступ к слуховым аппаратам для лиц без инвалидности», — сказано в сообщении.
Указывается, что медицинские вузы и научные организации смогут самостоятельно реализовывать программы резидентуры.