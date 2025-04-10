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Почему в Крыму дорогой картофель

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Источник: РИА "Новости"

«Цена на картофель на рынке не связана с неурожаем в Крыму, она связана в целом с неурожаем по стране», — сказал он, уточнив, что в Крыму употребляется около 210 тысяч тонн картофеля ежегодно. И только около трети от этого объема — от 78 до 85 тонн — производится в республике.

Также профильный министр напомнил, что для Крыма картофель не является основной культурой и площади в регионе под ним относительно небольшие. «Львиная доля» картофеля производится в Ульяновской области в Туле, в Курской, Белгородской, Воронежской областях.

Ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук заявлял, что цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом.

Также в феврале Кратюк отмечал, что для снижения цены на картофель в 2025 году в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей.