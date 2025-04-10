Почему в Крыму дорогой картофель

«Цена на картофель на рынке не связана с неурожаем в Крыму, она связана в целом с неурожаем по стране», — сказал он, уточнив, что в Крыму употребляется около 210 тысяч тонн картофеля ежегодно. И только около трети от этого объема — от 78 до 85 тонн — производится в республике.