БЖД предупредила об отмене некоторых поездов в мае. На каких маршрутах изменится расписание?

Для обеспечения перевозки пассажиров на участке «Минск-Гавья» (через Молодечно) БЖД назначила поезд № 877/878 «Минск-Гавья-Минск» отправлением из Минска 6 мая 2025 года в 16:05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39.