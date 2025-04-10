БЖД предупредила об отмене некоторых поездов в мае. На каких маршрутах изменится расписание?

Так, поезда № 629 «Минск-Гродно» и № 634/633 «Гродно-Коммунары-Гродно» отправлением 6 мая 2025 года со станций «Минск», «Гродно» и «Коммунары» будут следовать изменённым маршрутом через станции «Лида» и «Барановичи-Центральные».
Кроме того, поезд № 732/731 «Гродно-Минск-Гродно» отправлением из Гродно и Минска 6 мая 2025 года и поезд № 688 «Гродно-Минск» отправлением из Гродно 6 мая 2025 года, а также беспересадочные вагоны «Гродно-Москва» из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая 2025 года отменяются.
Для обеспечения перевозки пассажиров на участке «Минск-Гавья» (через Молодечно) БЖД назначила поезд № 877/878 «Минск-Гавья-Минск» отправлением из Минска 6 мая 2025 года в 16:05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39.
«Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни на участке “Молодечно-Лида” отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать изменённым расписанием и маршрутом до станции Гутно. Просим с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.», — добавили в БЖД.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.