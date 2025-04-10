Долги челябинцев за отопление достигли 2,6 млрд рублей: начинаются санкции

По данным «Уралэнергосбыта», каждый пятый собственник жилья получает квитанцию с задолженностью.
«Средний чек долга составляет 18 тыс. рублей. Общая сумма — 2,6 млрд рублей. Есть и хорошая новость, число неплательщиков за 2024 год уменьшилось на 3%», — говорят в компании.
Там считают, что рост своевременных платежей стал возможен благодаря выстроенной системе информирования. Первый раз клиенту поступает звонок после 10 числа. По закону это крайний срок внесения платы за коммунальные услуги. Если платеж не прошел, ему могут напомнить об оплате еще несколько раз.
«Звонки и SMS — действенный метод досудебной работы. В марте после сообщений о задолженности клиенты в 50% случаев совершили оплату», — отмечается в комментарии.
Если плата за коммунальную услугу не поступает в течение трех месяцев, в ход идут инструменты принудительного взыскания. По данным «Уралэнергосбыт», сейчас в исполнительном производстве у приставов находятся приказы на 620 млн рублей. При этом должнику могут запретить выезд за границу или выставить на торги его имущество. Всего за тепловую энергию в 2024 году взыскано 520 млн рублей.
«В ходе опроса мы выяснили, что основная причина просрочки платежа — высокая занятость. Клиенты просто забывают заплатить в указанные сроки, оставляя на следующий месяц, а после попадают в замкнутый круг. Отопление — самая дорогая услуга в квитанции. Рекомендуем не откладывать платежи на потом, ведь это может принести дополнительные расходы в виде пеней и немалых судебных издержек. С прошлого года размер госпошлины вырос до 2 тыс. рублей», — отметил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.