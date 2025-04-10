Долги челябинцев за отопление достигли 2,6 млрд рублей: начинаются санкции

Если плата за коммунальную услугу не поступает в течение трех месяцев, в ход идут инструменты принудительного взыскания. По данным «Уралэнергосбыт», сейчас в исполнительном производстве у приставов находятся приказы на 620 млн рублей. При этом должнику могут запретить выезд за границу или выставить на торги его имущество. Всего за тепловую энергию в 2024 году взыскано 520 млн рублей.