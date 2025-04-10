Молодежная ипотека: как получить жилье под 5% годовых в 2025 году

В 2025 году завершается пятилетний срок действия программы арендного жилья для работающей молодежи в крупнейших городах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте. Более 2 тысяч молодых людей, ранее получивших квартиры на льготных условиях, теперь стоят перед важным выбором — продолжать арендовать или сделать шаг к собственной недвижимости.
Как программа помогла молодежи за 5 лет
Запущенная в 2019 году, программа арендного жилья была рассчитана на поддержку работающей молодежи, в том числе из социально уязвимых групп. Участники получали квартиры в аренду без права выкупа, но на условиях, которые позволяли одновременно копить средства на будущую покупку жилья. За это время многие укрепили финансовую стабильность и подготовились к следующему этапу — приобретению собственного дома или квартиры.
Новый этап: льготная ипотека с выгодными условиями
Чтобы поддержать участников программы и помочь им перейти от аренды к собственному жилью, в региональные молодежные ипотечные программы добавлена специальная квота. Основные условия:
Первоначальный взнос — от 10% Годовая ставка — 5% Максимальная сумма займа — до 20 млн тенге Срок кредитования — до 19 лет.
Ипотека предоставляется через «Отбасы банк», а оформление возможно в каждом из городов-участников.
Сколько человек уже воспользовались возможностью?
На сегодняшний день 75% участников (а это 1 873 человека) уже подали заявки на получение льготного займа. География заявок распределилась следующим образом:
- Астана — 677 заявок;
- Алматы — 708 заявок;
- Шымкент — 488 заявок.
Из них 262 участника уже получили займы:
- 231 человек — жители Астаны;
- 31 человек — жители Алматы.
Еще 316 человек активно ищут подходящее жилье для оформления ипотеки.
Более 800 молодых людей уже решили свой жилищный вопрос.
Из более чем 2 000 участников программы, 853 человека уже нашли решение:
- 275 человек — приобрели жилье самостоятельно;
- 262 человека — оформили ипотеку по новым условиям;
- 316 человек — находятся на этапе подбора недвижимости.
Остальные продолжают сбор документов и подачу заявок. Прием осуществляется ежедневно через отделения «Отбасы банк».
Почему стоит воспользоваться возможностью уже сейчас?
Благодаря государственной поддержке, молодые специалисты и представители социально уязвимых групп получили уникальный шанс приобрести жилье на максимально лояльных условиях. Низкая ставка, минимальный первоначальный взнос и длительный срок займа делают эту программу доступной и реальной альтернативой коммерческой ипотеке.
Более 800 молодых казахстанцев уже воспользовались шансом, и их пример подтверждает: льготная ипотека — это реальный путь к собственному жилью.