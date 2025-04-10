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Молодежная ипотека: как получить жилье под 5% годовых в 2025 году

Молодежная ипотека: 75% участников программы арендного жилья подали заявки на льготные займы, передает DKnews.kz.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году завершается пятилетний срок действия программы арендного жилья для работающей молодежи в крупнейших городах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте. Более 2 тысяч молодых людей, ранее получивших квартиры на льготных условиях, теперь стоят перед важным выбором — продолжать арендовать или сделать шаг к собственной недвижимости.

Как программа помогла молодежи за 5 лет

Запущенная в 2019 году, программа арендного жилья была рассчитана на поддержку работающей молодежи, в том числе из социально уязвимых групп. Участники получали квартиры в аренду без права выкупа, но на условиях, которые позволяли одновременно копить средства на будущую покупку жилья. За это время многие укрепили финансовую стабильность и подготовились к следующему этапу — приобретению собственного дома или квартиры.

Новый этап: льготная ипотека с выгодными условиями

Чтобы поддержать участников программы и помочь им перейти от аренды к собственному жилью, в региональные молодежные ипотечные программы добавлена специальная квота. Основные условия:

Первоначальный взнос — от 10% Годовая ставка — 5% Максимальная сумма займа — до 20 млн тенге Срок кредитования — до 19 лет.

Ипотека предоставляется через «Отбасы банк», а оформление возможно в каждом из городов-участников.

Сколько человек уже воспользовались возможностью?

На сегодняшний день 75% участников (а это 1 873 человека) уже подали заявки на получение льготного займа. География заявок распределилась следующим образом:

  • Астана — 677 заявок;
  • Алматы — 708 заявок;
  • Шымкент — 488 заявок.

Из них 262 участника уже получили займы:

  • 231 человек — жители Астаны;
  • 31 человек — жители Алматы.

Еще 316 человек активно ищут подходящее жилье для оформления ипотеки.

Более 800 молодых людей уже решили свой жилищный вопрос.

Из более чем 2 000 участников программы, 853 человека уже нашли решение:

  • 275 человек — приобрели жилье самостоятельно;
  • 262 человека — оформили ипотеку по новым условиям;
  • 316 человек — находятся на этапе подбора недвижимости.

Остальные продолжают сбор документов и подачу заявок. Прием осуществляется ежедневно через отделения «Отбасы банк».

Почему стоит воспользоваться возможностью уже сейчас?

Благодаря государственной поддержке, молодые специалисты и представители социально уязвимых групп получили уникальный шанс приобрести жилье на максимально лояльных условиях. Низкая ставка, минимальный первоначальный взнос и длительный срок займа делают эту программу доступной и реальной альтернативой коммерческой ипотеке.

Более 800 молодых казахстанцев уже воспользовались шансом, и их пример подтверждает: льготная ипотека — это реальный путь к собственному жилью.