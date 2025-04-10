Молодежная ипотека: как получить жилье под 5% годовых в 2025 году

Запущенная в 2019 году, программа арендного жилья была рассчитана на поддержку работающей молодежи, в том числе из социально уязвимых групп. Участники получали квартиры в аренду без права выкупа, но на условиях, которые позволяли одновременно копить средства на будущую покупку жилья. За это время многие укрепили финансовую стабильность и подготовились к следующему этапу — приобретению собственного дома или квартиры.