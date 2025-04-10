Минниханов и Фальков открыли венчурный форум в Казани

«Это, на мой взгляд, весьма символично, поскольку само технологическое предпринимательство предполагает наличие длинной воли, четкого целеполагания, разных инструментов поддержки на разных стадиях. И только тогда, по прошествии многих лет, может появиться достойный результат — компания и соответствующие технологии, которые меняют жизнь людей к лучшему. Так и форум — 19 лет подряд идет обсуждение актуальных насущных проблем», — заключил глава профильного ведомства.