Минниханов и Фальков открыли венчурный форум в Казани

В своем выступлении Фальков подчеркнул особую значимость форума в контексте поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным национальной цели — достижения технологического лидерства.
«Достижение технологического лидерства требует максимальной концентрации усилий от всех участников, которые представлены сегодня на этой площадке: от крупных компаний, инвесторов, институтов развития, банков, университетов, научных организаций, органов публичной власти. И наличие такого рода площадки дискуссионной представляется весьма и весьма актуальным», — отметил министр.
Он также добавил, что, несмотря на изменения конъюнктуры в мире и ситуации в стране, каждый год РВФ собирает всех, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства и венчурной индустрии.
«Это, на мой взгляд, весьма символично, поскольку само технологическое предпринимательство предполагает наличие длинной воли, четкого целеполагания, разных инструментов поддержки на разных стадиях. И только тогда, по прошествии многих лет, может появиться достойный результат — компания и соответствующие технологии, которые меняют жизнь людей к лучшему. Так и форум — 19 лет подряд идет обсуждение актуальных насущных проблем», — заключил глава профильного ведомства.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь акцентировал роль форума как эффективного инструмента для формирования партнерств и обмена лучшими практиками, для придания дополнительного импульса к развитию отечественной инновационной системы. Он также поблагодарил Валерия Фалькова за участие в организации форума.
«Валерий Николаевич, под вашим руководством форум продолжает стремительно расширять масштабы и географию участников. В этом году, как было сказано, [здесь собрались] более 5 тыс. делегатов из 25 стран, руководители ведущих иностранных венчурных фондов, авторитетные эксперты из стран — локомотивов экономического роста на евразийском пространстве», — сказал Минниханов.
Он также отметил, что мы живем и работаем в период беспрецедентных технологических и геополитических трансформаций. Поэтому сегодня как никогда ранее глобальная конкурентоспособность напрямую зависит от умения генерировать научно-технологические заделы и оперативно вовлекать их в хозяйственный оборот. Особое внимание на форуме в этой связи уделено выставочной экспозиции.
Нулевой день форума прошел накануне, 9 апреля, в Иннополисе. Основная программа форума начнется сегодня, 10 апреля, на площадке МВЦ «Казань Экспо».
Ожидается, что Валерий Фальков и Рустам Минниханов станут участниками пленарного заседания. Его темой станет «Технологическое предпринимательство — пространство высших компетенций».
Деловая программа состоит из более чем 50 мероприятий и 20 дополнительных выступлений, организованных по нескольким тематическим направлениям. В дискуссиях примут участие свыше260 спикеров из разных стран мира, включая Австрию, Белоруссию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и так далее.
Российский венчурный форум проходит уже в 19-й раз, его посетят более 5 тыс. участников из 25 стран. В этом году заявки на участие подали рекордное количество российских стартап-проектов — свыше 1 тыс., что втрое больше, чем в 2024-м.
Российский венчурный форум (РВФ) — это площадка для стартапов, чтобы показать свой проект, найти инвесторов и завести полезные знакомства. Инвесторам он дает возможность первым найти перспективную команду и вложиться до того, как это стало мейнстримом. Государству РВФ помогает следить за тем, как развивается технологическое предпринимательство в стране.