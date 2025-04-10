Северный обход Омска строят для беспилотных машин

«В следующем году [трассу продлят] до Тюмени, и сейчас мы рассматриваем, в том числе с коллегами из регионов, из Минтранса дальнейшую модернизацию этой трассы, строительство обходов больших городов, там Тюмень, Омск, что позволит при доведении количества полос до четырех и [ввода] обхода городов запускать это движение», — приводит ТАСС цитату Петушенко.