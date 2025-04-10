Северный обход Омска строят для беспилотных машин

О таких планах на обходы больших городов, которые предстоит построить, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
По словам Петушенко, трасса М-12 от Москвы до Казани уже готова для движения по ней беспилотников, а с учетом продления дороги до Екатеринбурга «Автодор» и Росавтодор также должны довести оставшиеся участки до такой возможности.
«В следующем году [трассу продлят] до Тюмени, и сейчас мы рассматриваем, в том числе с коллегами из регионов, из Минтранса дальнейшую модернизацию этой трассы, строительство обходов больших городов, там Тюмень, Омск, что позволит при доведении количества полос до четырех и [ввода] обхода городов запускать это движение», — приводит ТАСС цитату Петушенко.
Напомним, предполагается, что Северный обход Омска протяженностью порядка 67 километров соединит федеральные автодороги Тюмень — Омск и Омск — Новосибирск, пересекая при этом Сыропятский тракт. Ожидается, что пропускная способность платной трассы составит порядка 40 тысяч автомобилей в сутки. По плану строительство Северного обхода пройдет с 2025 по 2028 год.