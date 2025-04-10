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В Новосибирске сузят проезжую часть моста через Иню на Бердском шоссе

Сужение на 1 метр произойдёт в ночь с пятницы на субботу.

Источник: Соцсети

На Бердском шоссе в Новосибирске в ночь с пятницы на субботу, 12 апреля, на 1 метр сузят проезжую часть ремонтируемого моста через реку Иню. Об этом сообщили в МКУ «Гормост».

По данным ведомства, дополнительное сужение необходимо для продолжения работ по обустройству армированной накладной плиты. В связи с этим водителей просят быть внимательнее при проезде моста.

Помимо ремонтных работ, для беспрепятственного проезда транспорта на мосту также выполняются работы по содержанию: ямочный ремонт, помывка ограждающих конструкций и знакового хозяйства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске готовят к ремонту мост через Иню по улице Эйхе.