Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане

«Если в продаже, как вы знаете, есть ограничения с 21 года, то в рекламе нет. Тем не менее в настоящее время на телеканале “Балапан” — это главный детский телеканал — отсутствует реклама энергетических напитков. Более того, там отсутствует реклама жевательных резинок, части фастфуда и особенно ограничена реклама газированных напитков. То есть, исходя из государственных интересов, мы уже на главном государственном канале отказались от рекламы энергетических напитков. В целом, отвечая на ваш вопрос, данную норму, я думаю, мы можем рассмотреть с нашими коллегами и отраслью, исходя, прежде всего, из ответственности всех представителей масс-медиа, для того чтобы действительно ограничить рекламу энергетиков и, возможно, даже расширить список запрещенной продукции», — дополнил Канат Искаков.