Работодатель из Хабаровска не платил сотрудникам полгода

«С мая по ноябрь 2023 года компания не рассчиталась с двумя сотрудниками. Кроме того, после увольнения людям не выдали положенные по закону выплаты. Общая сумма долга составила больше 190 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.