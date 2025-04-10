Работодатель из Хабаровска не платил сотрудникам полгода

Прокуратура провела проверку на одном из предприятий Индустриального района Хабаровска. Поводом стали жалобы работников на невыплату заработной платы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«С мая по ноябрь 2023 года компания не рассчиталась с двумя сотрудниками. Кроме того, после увольнения людям не выдали положенные по закону выплаты. Общая сумма долга составила больше 190 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
При этом организация продолжала тратить деньги на другие нужды, хотя обязана была в первую очередь рассчитаться с персоналом.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет. Там открыли уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.