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Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья

Стали известны некоторые подробности будущей программы реновации жилья в городах, которую хотят запустить в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Реновация жилья будет направлена на то, чтобы постепенно убирать малоэтажную застройку 1950-х — 1970-х, сообщил журналистам зампредседателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

«Это новое направление у нас в республике. Это опыт Российской Федерации», — сказал депутат.

Что снесут

Он также пояснил, что речь идет о сносе в том числе малоэтажных панельных домов, которые не отвечает требованиям по уровню комфорта.

«Поэтому, конечно, реновация в первую очередь будет направлена на снос старого жилья и с использованием инженерных сетей — на строительство нового жилья, которое будет отвечать полностью требованиям населения именно в том комфортном жилье, которое необходимо», — добавил Казачок.

Программа еще в разработке.

Парламентарий пояснил, что в ближайшее время будет разрабатываться как программа по реновации жилья.

«Будут определяться районы, которые, в которых будут дома подлежать сносу, и где будут строиться уже новые кварталы», — объяснил Казачок.