Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Реновация жилья будет направлена на то, чтобы постепенно убирать малоэтажную застройку 1950-х — 1970-х, сообщил журналистам зампредседателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
«Это новое направление у нас в республике. Это опыт Российской Федерации», — сказал депутат.
Что снесут
Он также пояснил, что речь идет о сносе в том числе малоэтажных панельных домов, которые не отвечает требованиям по уровню комфорта.
«Поэтому, конечно, реновация в первую очередь будет направлена на снос старого жилья и с использованием инженерных сетей — на строительство нового жилья, которое будет отвечать полностью требованиям населения именно в том комфортном жилье, которое необходимо», — добавил Казачок.
Программа еще в разработке.
Парламентарий пояснил, что в ближайшее время будет разрабатываться как программа по реновации жилья.
«Будут определяться районы, которые, в которых будут дома подлежать сносу, и где будут строиться уже новые кварталы», — объяснил Казачок.