Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья

«Поэтому, конечно, реновация в первую очередь будет направлена на снос старого жилья и с использованием инженерных сетей — на строительство нового жилья, которое будет отвечать полностью требованиям населения именно в том комфортном жилье, которое необходимо», — добавил Казачок.