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Ферму по производству яиц построят в Лукояновском округе

Комплекс будет расположен в селе Никулино.

Источник: Время

Проект площадки ремонтного молодняка (этап № 2) для фермы по производству яиц и продуктов переработки полного цикла в Лукояновском округе Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.

Напомним, компания «Эгг-Ленд» в 2024 году в ходе ПМЭФ выразила намерение инвестировать в создание комплекса по производству и переработке яиц объекта более 27 млрд рублей. Инфраструктура комплекса охватит территорию четырех муниципальных округов Нижегородской области: Шатковского, Лукояновского, Гагинского, Починковского.

Общая мощность комплекса рассчитана на производство 2 млрд яиц в год.

Ферму построят на улице Коммунистической в селе Никулино.

Застройщиком выступает нижегородское ООО «Эгг-лэнд», проектную документацию подготовили специалисты ООО «Завод металлоконструкций стальные технологии строительства» из Липецка.

Напомним, молочный агрокластер cоздадут в Нижегородской области за 6 млрд рублей.