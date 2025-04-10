Ферму по производству яиц построят в Лукояновском округе

Проект площадки ремонтного молодняка (этап № 2) для фермы по производству яиц и продуктов переработки полного цикла в Лукояновском округе Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.
Напомним, компания «Эгг-Ленд» в 2024 году в ходе ПМЭФ выразила намерение инвестировать в создание комплекса по производству и переработке яиц объекта более 27 млрд рублей. Инфраструктура комплекса охватит территорию четырех муниципальных округов Нижегородской области: Шатковского, Лукояновского, Гагинского, Починковского.
Общая мощность комплекса рассчитана на производство 2 млрд яиц в год.
Ферму построят на улице Коммунистической в селе Никулино.
Застройщиком выступает нижегородское ООО «Эгг-лэнд», проектную документацию подготовили специалисты ООО «Завод металлоконструкций стальные технологии строительства» из Липецка.
Напомним, молочный агрокластер cоздадут в Нижегородской области за 6 млрд рублей.