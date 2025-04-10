Ростовская область отправила в Сербию 10 тонн рыбы

«Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ “ЦОК АПК”», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.