В марте жилье в Казахстане незначительно подорожало

Рост цен на первичное и вторичное жилье наблюдался в Казахстане в марте, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
«За год (март 2025 г. к марту 2024-го) цены на продажу нового жилья повысились на 5,9%, перепродажу квартир вторичного рынка — на 6,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в марте 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 11,6%», — говорится в сообщении.
В региональном разрезе, по данным статведомства, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в городах: Павлодаре — на 18%, Кокшетау — на 15%.
На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города: Атырау (15,8%), Павлодар (12,9%) и Актобе (12,7%), на рынке аренды жилья — Астана (25,4%), Талдыкорган (23,8%) и Семей (22%).
За месяц (март 2025 г. к февралю 2025-го) уровень цен на продажу нового жилья вырос на 0,6%, перепродажу квартир — на 1,4%.
Арендная плата за благоустроенное жилье подешевела на 1%.
Ранее сообщалось о заметном удорожании вторичного жилья в Алматы. В марте стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 3,7% за месяц, что стало максимальным месячным скачком с октября 2022 года, отметили аналитики Первого кредитного бюро.