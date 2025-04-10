В марте жилье в Казахстане незначительно подорожало

«За год (март 2025 г. к марту 2024-го) цены на продажу нового жилья повысились на 5,9%, перепродажу квартир вторичного рынка — на 6,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в марте 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 11,6%», — говорится в сообщении.