В Петербурге хотят ужесточить требования для УК. Из-под недобросовестных компаний пришлось выводить 700 домов

«Основной вызов, который есть — это управление многоквартирными домами. На сегодня порог захода достаточно низкий, в результате на рынок приходят в том числе недобросовестные компании. Мы сформулируем предложение, чтобы этот порог поднять. Потому что иначе нам приходится вместе с жителями бороться с некоторыми компаниями, которые взяли их дома под управление. Начинаются судебные иски, обоснования, проходит время. И за это время мы видим, какие проблемы появляются», — сказал Разумишкин.
Он подчеркнул, что, по его мнению, необходимо усиление требований к лицензированию управляющих компаний и повышение штрафов за нарушение жилищного законодательства.
Вице-губернатор напомнил, что за последнее время 700 домов смогли сменить управляющие компании, которые нарушали их права и занимались подделкой протоколов собраний собственников. В решении проблемы им помогали городские власти и правоохранительные органы.
В целом в жилищной сфере правительство Петербурга держит курс на усиление роли госрегулирования, в том числе посредством контроля со стороны ГЖИ, отметил вице-губернатор.