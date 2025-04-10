В Петербурге хотят ужесточить требования для УК. Из-под недобросовестных компаний пришлось выводить 700 домов

«Основной вызов, который есть — это управление многоквартирными домами. На сегодня порог захода достаточно низкий, в результате на рынок приходят в том числе недобросовестные компании. Мы сформулируем предложение, чтобы этот порог поднять. Потому что иначе нам приходится вместе с жителями бороться с некоторыми компаниями, которые взяли их дома под управление. Начинаются судебные иски, обоснования, проходит время. И за это время мы видим, какие проблемы появляются», — сказал Разумишкин.