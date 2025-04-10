Более 190 тысяч квадратных метров аварийного жилья насчитали в Беларуси

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Одна из приоритетных задач, которую поставил президент Беларуси Александр Лукашенко — обеспечить граждан доступным комфортным жильем, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на семинаре-совещании по концепции жилищной госполитики, передает корреспондент Sputnik.
«Глава государства неоднократно подчеркивал, что жилье — это не просто квадратные метры, не просто стены и крыша над головой, — это основа стабильности и благополучия в каждой семье», — сказал Сергеенко.
Он также рассказал о некоторых проблемах, которые есть в этой сфере. Например, в стране 190 тыс. кв. м аварийного жилья, преимущественно в сельской местности.
«Более 9% жилья не оборудовано водопроводом, 11% — канализацией, почти 20% — горячим водоснабжением», — констатировал спикер.
При этом в 110 тыс. жилых домов и более чем в 17 тыс. квартирах никто не зарегистрирован и не проживает.
«Во-вторых, сохраняется дисбаланс в развитии регионов и отток населения в крупные города. Эта проблема постоянно усугубляется», — добавил Сергеенко.
Есть вопросы и с обеспечением жильем наиболее уязвимых категорий граждан.
«Аналогичная ситуация складывается и по темпам строительства жилых помещений для расселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах. Построено 95 квартир при потребности более чем 3,5 тыс.», — привел статистику Сергеенко.
Он обратил внимание, что это лишь малая часть проблем. Их должна решить Концепция государственной жилищной политики до 2030 года.