Угольный терминал модернизируют в Хабаровском крае

В поселке Ванино проинспектировали ход реконструкции железнодорожного и портового узла. Объекты посетили представители Дальневосточной железной дороги и компании «Дальтрансуголь». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На станции Токи продолжается строительство новой железнодорожной линии от сортировочного парка к терминалу у побережья Татарского пролива. Уже уложено 600 метров пути и два стрелочных перевода.
«Идет монтаж контактной сети и систем управления движением. Это позволит отправлять составы с углем прямо в порт, ускорив обработку и сократив лишние операции», — рассказали в ДВЖД.
Портовики, в свою очередь, модернизируют инфраструктуру и расширяют перерабатывающие мощности. Проект позволит увеличить объем перевозок с 24 до 40 миллионов тонн в год. Участок Комсомольск-на-Амуре — Ванино уже готов принимать тяжеловесные поезда массой до 7,1 тысячи тонн.