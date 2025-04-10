Угольный терминал модернизируют в Хабаровском крае

Портовики, в свою очередь, модернизируют инфраструктуру и расширяют перерабатывающие мощности. Проект позволит увеличить объем перевозок с 24 до 40 миллионов тонн в год. Участок Комсомольск-на-Амуре — Ванино уже готов принимать тяжеловесные поезда массой до 7,1 тысячи тонн.