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Угольный терминал модернизируют в Хабаровском крае

Руководители ДВЖД и «Дальтрансугля» проверили ход реконструкции припортовой инфраструктуры.

Источник: ДВЖД

В поселке Ванино проинспектировали ход реконструкции железнодорожного и портового узла. Объекты посетили представители Дальневосточной железной дороги и компании «Дальтрансуголь». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На станции Токи продолжается строительство новой железнодорожной линии от сортировочного парка к терминалу у побережья Татарского пролива. Уже уложено 600 метров пути и два стрелочных перевода.

«Идет монтаж контактной сети и систем управления движением. Это позволит отправлять составы с углем прямо в порт, ускорив обработку и сократив лишние операции», — рассказали в ДВЖД.

Портовики, в свою очередь, модернизируют инфраструктуру и расширяют перерабатывающие мощности. Проект позволит увеличить объем перевозок с 24 до 40 миллионов тонн в год. Участок Комсомольск-на-Амуре — Ванино уже готов принимать тяжеловесные поезда массой до 7,1 тысячи тонн.