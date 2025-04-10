Дмитрий Исаченко возглавил «Нижфарм» после передачи во временное управление

«Нижфарм» — один из крупнейших в России производителей лекарств. На двух своих заводах в Нижнем Новгороде и Обнинске Калужской области компания выпускает, в частности, средства для промывания носа «Аквалор», спрей от насморка «Снуп», препарат против тромбозов «Кардиомагнил». По данным компании, ее продуктовый портфель включает более 120 препаратов.