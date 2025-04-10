Time: Трампа заподозрили в инсайдерской торговле после анонсирования «тарифной паузы»

Согласно статье, Шифф обратился к конгрессу с просьбой о проведении официального расследования на фоне реакции рынков вслед за анонсированием Трампом 90-дневной «тарифной паузы». Реакция была стремительной и позитивной. В течение нескольких минут после решения Трампа американские фондовые индексы подскочили более чем на 7%, а по итогам среды прибавили более 9%. Доходность облигаций, которая росла на фоне опасений экономического спада, снизилась. Терявшая в цене нефть отскочила. Утром в четверг ралли продолжилось на рынках Азии и Европы.
«Отличное время для покупок!» — написал Трамп в социальной сети Truth через несколько минут после начала торговой сессии в США в среду.
Время объявления Трампа и последовавшее за ним рыночное ралли вызвали удивление на Капитолийском холме.
Мой парикмахер спрашивает, занимается ли Дональд Трамп короткими продажами или действует так, чтобы зарабатывать деньги для себя. Это значит, что многие люди с подозрением относятся к тому, что происходит.
Стивен Хорсфорд, демократ из Невады, одним из первых задался вопросом, связана ли «тарифная пауза» Трампа с манипулированием рынком. В среду он потребовал объяснить, намеренно ли администрация Белого дома влияет на рынки. «Постоянные изменения в политике создают опасные возможности для инсайдерской торговли», — пояснил Шифф в обращении к конгрессу.
В ответ министр финансов США Скотт Бессент, бывший менеджер хедж-фонда, пояснил, что «“тарифная пауза” призвана дать возможность провести индивидуальные переговоры с союзниками… и помочь поставить Китай в невыгодное положение».
Расследование, о котором просит Шифф, обычно проводят специальные комиссии Юридического или Финансового комитетов сената. Оба комитета сейчас возглавляют республиканцы: сенатор Чак Грассли и сенатор Майк Крэпо, которые стараются избегать конфликтов с Белым домом. Отдельные законодатели, такие как Шифф, могут проводить расследования только с помощью сотрудников своих офисов.