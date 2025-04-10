Time: Трампа заподозрили в инсайдерской торговле после анонсирования «тарифной паузы»

Согласно статье, Шифф обратился к конгрессу с просьбой о проведении официального расследования на фоне реакции рынков вслед за анонсированием Трампом 90-дневной «тарифной паузы». Реакция была стремительной и позитивной. В течение нескольких минут после решения Трампа американские фондовые индексы подскочили более чем на 7%, а по итогам среды прибавили более 9%. Доходность облигаций, которая росла на фоне опасений экономического спада, снизилась. Терявшая в цене нефть отскочила. Утром в четверг ралли продолжилось на рынках Азии и Европы.