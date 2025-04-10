Песков заявил о последствиях пошлин Трампа для всего мира

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли и мировой экономики», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что все это сейчас очень тщательно анализируется.
В Москве отслеживают ситуацию с введением американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении ряда стран, в том числе Китая. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли и мировой экономики», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что все это сейчас очень тщательно анализируется.