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Песков заявил о последствиях пошлин Трампа для всего мира

В Москве отслеживают ситуацию с введением американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении ряда стран, в том числе Китая. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли и мировой экономики», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что все это сейчас очень тщательно анализируется.