В Беларуси продолжает расти годовая инфляция

В феврале она была на уровне 5,6%. А по итогам января оценивалась в 5,2%.
К февралю 2025-го цены в марте выросли на 0,8%, а к декабрю 2024-го — на 2,8%.
В марте 2025-го по сравнению с мартом 2024-го больше всего подорожали продовольственные товары — на 7,5%, на втором месте — услуги (6,6%), на третьем — непродовольственные товары (3,2%).
По сравнению с февралем 2025-го в марте больше всего подорожали продовольственные товары — на 1,2%. При этом услуги подорожали на 0,5%, а непродовольственные товары — на 0,4%.