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В Беларуси продолжает расти годовая инфляция

По итогам марта годовая инфляция в Беларуси составила 5,9%. Это следует из данных Белстата.

В феврале она была на уровне 5,6%. А по итогам января оценивалась в 5,2%.

К февралю 2025-го цены в марте выросли на 0,8%, а к декабрю 2024-го — на 2,8%.

В марте 2025-го по сравнению с мартом 2024-го больше всего подорожали продовольственные товары — на 7,5%, на втором месте — услуги (6,6%), на третьем — непродовольственные товары (3,2%).

По сравнению с февралем 2025-го в марте больше всего подорожали продовольственные товары — на 1,2%. При этом услуги подорожали на 0,5%, а непродовольственные товары — на 0,4%.