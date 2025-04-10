Обанкротился Челябинский завод теплоизоляционных изделий

Конкурсным управляющим общества судья утвердил члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” Дмитрия Митряковича. ООО “ЧЗТИ” было зарегистрировано осенью 2005 года, то есть ему почти 20 лет. В ассортимент производимой продукции входят материалы для теплоизоляции трубопроводов, востребованные во всей России, а также изделия для защиты зданий.