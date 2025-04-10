Обанкротился Челябинский завод теплоизоляционных изделий

Иск о признании завода несостоятельным подала инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Челябинска. Суд признал обоснованным заявление кредитора и 10 апреля постановил ввести в отношении ООО конкурсную процедуру, которая продлится до 10 октября 2025 года.
Конкурсным управляющим общества судья утвердил члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” Дмитрия Митряковича. ООО “ЧЗТИ” было зарегистрировано осенью 2005 года, то есть ему почти 20 лет. В ассортимент производимой продукции входят материалы для теплоизоляции трубопроводов, востребованные во всей России, а также изделия для защиты зданий.