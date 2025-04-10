Стала известна средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь 2025 года превысила 67 023 рубля. Это на 14,8 процента больше, чем в январе 2024 года. При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 5,1 процента соответственно.