«Севастопольэнерго» оштрафовали на 6 млн рублей

Управление ФАС по Крыму и Севастополю оштрафовало «Севастопольэнерго» на 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФАС поступили материалы проверки из прокуратуры Гагаринского района. Дело в том, что «Севастопольэнерго» не соблюдало сроки подключения к электросетям по заявлениям жителей. Надзорное ведомство завело на компанию 17 административных дел.
«По итогам рассмотрения материалов Управление признало ООО “Севастопольэнерго” виновным в совершении правонарушения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что организацию оштрафовали на 6,3 млн рублей.