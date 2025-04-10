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«Севастопольэнерго» оштрафовали на 6 млн рублей

ФАС оштрафовала «Севастопольэнерго» на 6,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Управление ФАС по Крыму и Севастополю оштрафовало «Севастопольэнерго» на 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС поступили материалы проверки из прокуратуры Гагаринского района. Дело в том, что «Севастопольэнерго» не соблюдало сроки подключения к электросетям по заявлениям жителей. Надзорное ведомство завело на компанию 17 административных дел.

«По итогам рассмотрения материалов Управление признало ООО “Севастопольэнерго” виновным в совершении правонарушения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организацию оштрафовали на 6,3 млн рублей.