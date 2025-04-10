Юрист Воропаев: машину можно вернуть дилеру в течение 15 дней при любом дефекте

«Мы всегда готовы брать на себя ответственность и даже инициативу, если понимаем, что дефект и неисправность есть. Мы всегда настроены на конструктивный диалог с клиентами. В судебном порядке такие кейсы решаются только в двух случаях: если дилер не согласен с позицией клиента, что машина была неисправна или когда клиент стремится не решить проблему, а к необоснованному обогащению», — сообщили в пресс-службе «Рольфа».