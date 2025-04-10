Авиакомпания отменила рейсы из Новокузнецка в Екатеринбург

Самолеты авиакомпании отменили рейсы из Новокузнецка в Екатеринбург. Полеты не состоялись минувшей ночью 10 апреля.
Вылет в Екатеринбург должен был состояться в 9:20. Но на табло аэропорта имени Волынова в Новокузнецке появилась информация об отмене рейса.
Это не первый случай, когда авиакомпания отменила вылет. Еще 3 апреля не состоялся полет в уральскую столицу.
«КП-Екатеринбург» направила запрос в авиакомпанию. Представители сообщили, что произошедшее — технический сбой. А табло вылетов указывает устаревшее расписание.
Напомним, в начале апреля авиакомпания завила, что запустит пять новых направлений из Екатеринбурга. Из Кольцово можно будет отправиться в Абакан, Саранск, Читу, Элисту, а также Улан-Удэ.