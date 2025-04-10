Reuters: поставка Австралии подлодок AUKUS может сорваться из-за пошлин Трампа

По этой информации, в правительственных кругах Австралии царит разочарование тем, что тесное оборонное партнерство с США не помогло Канберре избежать пошлин Трампа. На этом фоне программа создания атомного флота при помощи Вашингтона была поставлена под «беспрецедентный контроль [австралийской] общественности». Так, назначенные на 3 мая национальные выборы могут привести к формированию «подвешенного» парламента (в котором ни одна партия не имеет абсолютного большинства), что укрепит положение независимых законодателей, призывающих пересмотреть сделку по подлодкам.
Кроме того, как пишет Reuters, в Вашингтоне нарастает беспокойство из-за нежелания Австралии «даже обсуждать» использование будущего атомного флота в потенциальном противостоянии с Китаем. «Мы (США) пока не видим готовности австралийцев, правительства или официальных лиц, к созданию подобных угроз [в отношении Китая]», — заявил бывший стратег ВМС США Брайан Кларк, консультирующий Силы обороны Австралии по вопросам укрепления обороноспособности. Источники агентства в США также полагают, что передача атомных подлодок класса «Вирджиния» Австралии из американского флота остается рискованной, если США не найдут им замену, из-за нежелания Канберры быть втянутой в противостояние США и КНР.
Помимо этого, по словам Кларка, нехватка рабочей силы в австралийской атомной отрасли и ограниченность бюджета, вероятнее всего, приведут к задержке поставки подлодок. Эксперт также считает, что в нынешней ситуации вооруженным силам Австралии нужно сосредоточиться на беспилотных системах.
17 марта постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, посол Михаил Ульянов заявил, что поставка Австралии высокообогащенного урана в качестве топлива для атомных подлодок американского или английского производства станет вызовом для применения системы гарантий Международного агентства по атомной энергии. По его словам, суть проблемы состоит в том, что «неядерное по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия государство Австралия получит около двух, а то и больше тонн высокообогащенного урана». Дипломат указал, что затея оснастить неядерную Австралию флотом ударных атомных подводных лодок выглядит непонятной со многих точек зрения, в том числе — экономической.
О программе AUKUS
Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается совместно вести разработку новейших вооружений и создать атомный подводный флот для Австралии. Великобритания приступит к строительству серии подводных лодок SSN-AUKUS, которые позднее примут на вооружение ВМС обоих государств. После 2030 года строительство будет перенесено в Австралию, а в начале 2040-х годов Канберра получит первую субмарину своего производства. До этого австралийский подводный флот будет усилен за счет трех подлодок класса «Вирджиния», закупленных в США.