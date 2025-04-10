Reuters: поставка Австралии подлодок AUKUS может сорваться из-за пошлин Трампа

17 марта постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, посол Михаил Ульянов заявил, что поставка Австралии высокообогащенного урана в качестве топлива для атомных подлодок американского или английского производства станет вызовом для применения системы гарантий Международного агентства по атомной энергии. По его словам, суть проблемы состоит в том, что «неядерное по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия государство Австралия получит около двух, а то и больше тонн высокообогащенного урана». Дипломат указал, что затея оснастить неядерную Австралию флотом ударных атомных подводных лодок выглядит непонятной со многих точек зрения, в том числе — экономической.