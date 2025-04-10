В Черняховске запустили завод по производству пропиленовых нитей и тканей

По его словам, ранее в Калининградскую область ввозилось большое количество материалов из полипропилена, так как своего производства здесь не было. В настоящее время весь выпускаемый ассортимент пропиленовых тканей реализуется на территории региона. Компания имеет одного «якорного» потребителя, который приобретает весь объем готовой продукции.