Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака дронов на КТК: Назван срок окончания восстановительных работ

Ремонтные работы продолжаются.

Нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», которую в феврале атаковали дроны, введут в эксплуатацию до конца мая, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает компания, уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования вместо иностранного, наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов.

«График восстановительных работ предусматривает ввод в эксплуатацию НПС “Кропоткинская” до конца мая 2025 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции «Кропоткинская».