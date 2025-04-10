Атака дронов на КТК: Назван срок окончания восстановительных работ

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.