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Жизнь в Молдове становится дороже: Как в течение года повышались цены на продукты, лекарства и коммуналку

Сравнительный анализ цен за март прошлого и текущего годов.

Источник: Комсомольская правда

По сравнению с мартом 2024 года овощи в Молдове подорожали на 36,18%, фрукты — на 25,33%, яйца — на 13,77%, растительное масло — на 12,36%, молочные продукты — на 5,45%.

Хлеб подорожал на 1,69%, а мясо на 1,54%. Медикаменты подорожали на 8,03%.

Мартовский уровень инфляции составил 3,68% по сравнению с декабрем 2024 года и 8,75 по сравнению с мартом того же года.

Похоже, спираль снова раскручивается. Ибо в марте 2024 года уровень инфляции составил 3,94% против показателей марта 2023 года. Более того, в марте прошлого года подешевели овощи, сахар и растительное масло, а хлеб подорожал всего на 0,38%. Также в пошлом году в этот же период подешевели коммунальные услуги (на −15,51%), а в текущем подорожали на 32,11%.