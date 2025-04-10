Жизнь в Молдове становится дороже: Как в течение года повышались цены на продукты, лекарства и коммуналку

По сравнению с мартом 2024 года овощи в Молдове подорожали на 36,18%, фрукты — на 25,33%, яйца — на 13,77%, растительное масло — на 12,36%, молочные продукты — на 5,45%.
Хлеб подорожал на 1,69%, а мясо на 1,54%. Медикаменты подорожали на 8,03%.
Мартовский уровень инфляции составил 3,68% по сравнению с декабрем 2024 года и 8,75 по сравнению с мартом того же года.
Похоже, спираль снова раскручивается. Ибо в марте 2024 года уровень инфляции составил 3,94% против показателей марта 2023 года. Более того, в марте прошлого года подешевели овощи, сахар и растительное масло, а хлеб подорожал всего на 0,38%. Также в пошлом году в этот же период подешевели коммунальные услуги (на −15,51%), а в текущем подорожали на 32,11%.