Жизнь в Молдове становится дороже: Как в течение года повышались цены на продукты, лекарства и коммуналку

Похоже, спираль снова раскручивается. Ибо в марте 2024 года уровень инфляции составил 3,94% против показателей марта 2023 года. Более того, в марте прошлого года подешевели овощи, сахар и растительное масло, а хлеб подорожал всего на 0,38%. Также в пошлом году в этот же период подешевели коммунальные услуги (на −15,51%), а в текущем подорожали на 32,11%.