РЖД: развитие путей из Беларуси к портам северо-запада РФ опережает график

В прошлом году министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович сообщал, что в целом для перевалки белорусских грузов в России используются 14 портов. В том числе у Беларуси есть своя инфраструктура в глубоководном перегрузочном комплексе «Бронка» около Санкт-Петербурга. Идут работы по созданию подобных мощностей и в Мурманске.