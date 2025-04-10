РЖД: развитие путей из Беларуси к портам северо-запада РФ опережает график

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога — это стратегический и ключевой партнер Российских железных дорог, заявил глава Департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антон Козлов.
«Для наращивая объемов развиваем инфраструктуру, в том числе в рамках планов функционирования транспортной системы Союзного государства на 2024−2026 годы. Ключевым является развитие инфраструктуры в направлении северо-западных портов Российской Федерации, чтобы по итогам 2027 года обеспечить перевозку белорусских грузов в объеме до 20 млн т», — цитирует Козлова агентство БелТА.
Козлов сообщил, что работы по развитию путей в северо-западные порты из Беларуси идут с опережением графика.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно поднимал вопрос расширения пропускной способности этих железнодорожных путей. Например, об этом он говорил в своем недавнем выступлении в Совете Федерации.
«Россияне готовы и в Питере, и в Ленинградской области. Губернаторы — молодцы. Они готовы подставить свое плечо, но какая-то тягомотина идет. Мы не можем расшить это узкое место. Надо нам как-то двигаться и это делать», — отмечал Лукашенко.
В прошлом году министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович сообщал, что в целом для перевалки белорусских грузов в России используются 14 портов. В том числе у Беларуси есть своя инфраструктура в глубоководном перегрузочном комплексе «Бронка» около Санкт-Петербурга. Идут работы по созданию подобных мощностей и в Мурманске.