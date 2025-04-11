В Перми на 80 суток закрыли еще одно кафе «Shaurma № 1»

В Перми приостановлена работа еще одной точки общественного питания. Речь идет о заведении «Shaurma № 1», которое находится на улице Докучаева, 20 (ИП Новрузов И. Г.). Во время проверки специалисты Роспотребнадзора нашли там многочисленные нарушения санитарных правил, сообщили в ведомстве.
При изготовлении кулинарных изделий в заведении не соблюдалась последовательность и поточность технологических процессов, допускались встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Также специалисты выявили несоблюдение своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудниками предприятия. Кроме того, в кафе обнаружили продукты без маркировок и необходимых документов.
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населению Роспотребнадзор составил протоколы о временном закрытии заведения. Дзержинский районный суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 80 суток.