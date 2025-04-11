В Перми на 80 суток закрыли еще одно кафе «Shaurma № 1»

В Перми приостановлена работа еще одной точки общественного питания. Речь идет о заведении «Shaurma № 1», которое находится на улице Докучаева, 20 (ИП Новрузов И. Г.). Во время проверки специалисты Роспотребнадзора нашли там многочисленные нарушения санитарных правил, сообщили в ведомстве.