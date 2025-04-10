Ведущие индийские СМИ признали лидерство российского банковского сектора

Индийское медиа также ссылается на то, что поддержку искусственного интеллекта в финансовом секторе России оказывают не только финансовые учреждения, но и государственные структуры. Глава Центрального Банка России (российского регулятора) Эльвира Набиуллина признает, что ИИ — это просто база: «На мой взгляд, ясно одно — искусственный интеллект становится базовой технологией. Базовой технологией, которая применяется в широком круге отраслей, и где-то это можно сравнить с паровой машиной, с электричеством, с компьютерами — тем, что составляло основу технологической революции».