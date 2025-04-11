Первый импортозамещенный электробус начнут тестировать в Петербурге в середине года

Тестовые маршруты для первого полностью локализованного электробуса МАЗ (Минский автомобильный завод) с российской силовой установкой будут определены в первой половине 2025 года, сообщили Ъ-СПб источники, близкие к производителю. В комитете по транспорту Петербурга отметили, что предложение об использовании электробусов уже поступило в ГУП Пассажиравтотранс и сейчас находится на рассмотрении.