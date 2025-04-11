Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 11 апреля перед выходными

В Национальном банке установили новые курсы валют на 11 апреля 2025 года, пятницу. В итоге перед выходными уменьшились курс евро и курс доллара, но курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 11 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1417 белорусского рубля, 1 евро — 3,4746 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6440 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 10 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля немного подрос. Заметнее при этом скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0225 белрубля, курс евро снижен на 0,0204 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0003 белрубля.
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