Из Якутии хотят проложить новую автодорогу в Хабаровский край

В Якутии предлагают реанимировать подзабытый проект прокладки новой автодороги из этой северной республики к побережью Охотского моря в Хабаровском крае. После успешного завершения автоэкспедиции участников якутского отделения Русского географического общества на легковых автомобилях по зимникам из Якутска в посёлок Нелькан Аяно-Майского района в нашем регионе эта тема стала предметом серьёзного обсуждения в парламенте Республики Саха — Ил Тумэне. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию администрации Аяно-Майского района.
— Если проложить дорогу в этом направлении, то у Якутии появится выход к Охотскому морю в Аяне. Там можно будет построить современный порт. Таким образом, автомобильная трасса соединит порт с железнодорожной станцией Нижний Бестях в Якутии, — сказал вице-спикер парламента Якутии Афанасий Владимиров.
Стоит отметить, что в период освоения Дальнего Востока русскими современная Якутия уже была связана дорогами с побережьем Охотского моря. Сперва возник Охотский тракт, по которому из Якутска все грузы завозились в Охотск и далее шли на Камчатку и в Русскую Америку. Затем эту роль начал играть построенный позже Аянский тракт.
И сейчас существует сеть зимников, которые соединяют Аяно-Майский район с соседней Якутией и далее с общероссийской сетью автомобильных дорог. Однако они работают только в период холодов. По этим автозимникам в континентальную часть Аяно-Майского района через Республику Саха завозят продукты и многие другие важные грузы, транспортировка морем которых была бы намного дороже.
Проект строительства круглогодичной трассы из Якутска к Аяну начали активно обсуждать ещё в начале этого века. Длина её составит более 1200 км.
В случае осуществления проекта, Аяно-Майский район и Хабаровский край в целом получат дополнительный импульс экономического и социального развития. Это и более надёжное круглогодичное снабжение, и освоение новых месторождений, и открытие новых горизонтов для порта Аяна.
То, что в этом нет ничего невозможного, доказал опыт строительства Тихоокеанской железной дороги от угольных месторождений в Якутии к строящемуся в соседнем с Аяно-Майским Тугуро-Чумиканским районе Хабаровского края порту на мысе Манорский на берегу Охотского моря. Третий после Транссиба и БАМа железнодорожный коридор к Тихому океану проложили на средства частного инвестора.