Из Якутии хотят проложить новую автодорогу в Хабаровский край

И сейчас существует сеть зимников, которые соединяют Аяно-Майский район с соседней Якутией и далее с общероссийской сетью автомобильных дорог. Однако они работают только в период холодов. По этим автозимникам в континентальную часть Аяно-Майского района через Республику Саха завозят продукты и многие другие важные грузы, транспортировка морем которых была бы намного дороже.