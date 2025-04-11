Почему аренда во Владивостоке бьёт рекорды

Отмена льготной ипотеки, инфляция под 30% и взлетевшие цены на стройматериалы превратили Владивосток в столицу съёмного жилья. Те, кто ещё вчера мечтал о собственной «двушке», сегодня годами копят на ремонт в ипотечной «коробке». Зато состоятельные горожане, уже имеющие жильё, массово скупают квартиры как актив — и сдают их втридорога.
До 2022 года льготная ипотека под 6% казалась манной небесной. Она делала покупку жилья доступной даже для среднего класса, но вместе с этим позволяла ценам расти почти бесконтрольно. Однако с повышением ключевой ставки ЦБ и отменой госпрограмм в 2024 году квартира в собственности стала роскошью.
По данным портала ЦИАН, рост предложений аренды в России только за IV квартал 2024 года составил 45%. Для понимания масштабов: сейчас на рынке аренды выставлено более 82 тысяч объектов против 31 тысячи в докризисном 2021-м.
Несмотря на умерший тренд, люди продолжают приобретать жилплощадь в качестве своеобразного инвестирования, потому что боятся использовать другие инструменты для сохранения финансов или же просто не знают о них. Каждое третье объявление на местной площадке — лот от подобного «инвестора», купившего квартиру под аренду. При этом окупаемость такого вложения крайне невелика и, по сути, сопоставима со сроком выплаты ипотечного кредита (около 20-ти лет).
Арендные ставки во Владивостоке по итогам 2024 года выросли на 31,4%. Однокомнатные квартиры подорожали на 31,4%, двухкомнатные — на 25,8%, трехкомнатные — на 27,6%. Эксперты называют главными причинами инфляцию, дорожают в том числе услуги, работы и материалы, а также рост зарплат. При этом «гонки зарплат» в Приморье не наблюдается. Пока в регионах с развитым военно-промышленным комплексом зарплаты растут значительно: Тульская область — рост на 25% за 2024 год (73 тыс. руб.), Курганская область — на 22% (66 тыс. руб.), Оренбургская область — на 21% (67 тыс. руб.), в Приморье рост составил всего 15% (59 тыс. руб.), и это при том, что средняя цена двушки в Тульской области составляет 4 млн руб., а в Оренбургской — 4,5 млн руб.
Всего на местной платформе объявлений выставлено 1850 предложений по аренде квартир во Владивостоке, без пригорода и агломерации.
На студии приходится всего 153 предложения. В среднем цена начинается от 35−40 тыс. руб. в месяц плюс коммунальные платежи. Интересно, что цена аренды практически не зависит от наличия ремонта или размера квартиры. Больше всего студий для аренды располагается в районе Второй речки и Снеговой пади. Самую дорогую студию предлагают на улице Кирова размером 49,8 кв. метров и стоимостью аренды в 80 тысяч рублей. Самая дешёвая студия расположилась на Чуркине, стоимость 18 тысяч рублей в месяц за 24 кв. метра. Правда, стоит учесть, что это не столько студия, сколько комната, стоимость которой зависит от количества арендующих человек.
Однокомнатных в городе предлагается уже куда больше — 473 квартиры. Стоимость аренды здесь от 40 тыс. руб. в месяц и выше. Причём здесь ситуация такая же, как и со студиями, ремонт, удалённость от центра города — всё это не сильно влияет на стоимость, есть как дешёвые, так и дорогие варианты. Самая дорогая однокомнатная квартира площадью 68 «квадратов» в аренду сдаётся за 160 тысяч рублей в центре города. Самая дешёвая — на Чуркине, «под мостом» за 15 тыс. руб. плюс коммуналка. 20 кв. м и отсутствие ремонта, но зато недорого.
Ещё 790 квартир — это двушки и трёшки. Здесь средняя цена уже 55 тыс. руб. в месяц и выше. Самая дорогая трёшка сдаётся на Набережной, 198 кв. м за 300 тыс. руб. в месяц и дополнительно коммунальные платежи. Самое бюджетное предложение — это двушка на Луговой, за 42 кв. м предлагается цена в 25 тыс. руб. в месяц с коммуналкой.
На последнем заседании Центрального Банка РФ было объявлено, что прогноз по ключевой ставке ухудшился, а значит, смягчений в ближайшее время ждать не стоит. Это значит, что стоимость аренды продолжит расти, даже несмотря на увеличение предложения.
Пока на бумагах «прорывные девелоперские проекты», обычные горожане мечтают хотя бы о съёмной комнате без плесени. Так Владивосток рискует превратиться в город-призрак с пустыми новостройками и сбежавшим от неподъёмных цен населением.