Почему аренда во Владивостоке бьёт рекорды

Арендные ставки во Владивостоке по итогам 2024 года выросли на 31,4%. Однокомнатные квартиры подорожали на 31,4%, двухкомнатные — на 25,8%, трехкомнатные — на 27,6%. Эксперты называют главными причинами инфляцию, дорожают в том числе услуги, работы и материалы, а также рост зарплат. При этом «гонки зарплат» в Приморье не наблюдается. Пока в регионах с развитым военно-промышленным комплексом зарплаты растут значительно: Тульская область — рост на 25% за 2024 год (73 тыс. руб.), Курганская область — на 22% (66 тыс. руб.), Оренбургская область — на 21% (67 тыс. руб.), в Приморье рост составил всего 15% (59 тыс. руб.), и это при том, что средняя цена двушки в Тульской области составляет 4 млн руб., а в Оренбургской — 4,5 млн руб.