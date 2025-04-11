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Новый участок пути ввели на БАМе в Хабаровском крае

Двухпутная вставка на перегоне Хальгасо — Силинка повысит провозную способность.

Источник: Комсомольская правда

На одном из перегонов Байкало-Амурской магистрали завершено строительство важного участка. Работы шли в непростых условиях, но проект успешно реализован и уже начал работать. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новая двухпутная вставка открыта на перегоне Хальгасо — Силинка. Построено 6,7 километра пути, уложено 10 стрелок, возведены три моста. Один из них — почти 70 метров — проходит над дорогой между Комсомольском и поселком Солнечный.

«Участок пересекает реку Силинка, поэтому дополнительно устроили водоотводы, укрепили насыпь и использовали геотекстиль. Всего было переработано больше 230 тысяч кубометров грунта», — рассказали в ДВЖД.

Для снижения шума рядом с жилыми домами установят почти пять километров защитных экранов. А чтобы компенсировать влияние на природу, в реки выпустят мальков кеты, калуги и осетра.