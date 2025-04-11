Новый участок пути ввели на БАМе в Хабаровском крае

На одном из перегонов Байкало-Амурской магистрали завершено строительство важного участка. Работы шли в непростых условиях, но проект успешно реализован и уже начал работать. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Новая двухпутная вставка открыта на перегоне Хальгасо — Силинка. Построено 6,7 километра пути, уложено 10 стрелок, возведены три моста. Один из них — почти 70 метров — проходит над дорогой между Комсомольском и поселком Солнечный.