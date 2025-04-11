Международные резервы РФ увеличились до рекордных $658 млрд

По данным Центробанка России, на 4 апреля 2025 года объем международных резервов страны достиг $658 млрд, продемонстрировав недельный прирост в размере $12,4 млрд.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля 2025 года составили $658 млрд, увеличившись за неделю на $12,4 млрд», — следует из сообщения регулятора.
При этом на 28 марта, объем резервов составлял $645,6 млрд.
Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ключевая ставка не будет высокой бесконечно. По словам Набиуллиной, ключевая ставка помогла сдержать сильное инфляционное давление 2024 года и подавить инфляционный импульс.
Позднее в Центробанке сообщили, что за двухлетний период наблюдается существенное снижение реальной стоимости страховых полисов ОСАГО, которое произошло на фоне устойчивого роста цен на автомобильные комплектующие.