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Международные резервы РФ увеличились до рекордных $658 млрд

За неделю международные резервы РФ выросли на $12,4 млрд.

Источник: Комсомольская правда

По данным Центробанка России, на 4 апреля 2025 года объем международных резервов страны достиг $658 млрд, продемонстрировав недельный прирост в размере $12,4 млрд.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля 2025 года составили $658 млрд, увеличившись за неделю на $12,4 млрд», — следует из сообщения регулятора.

При этом на 28 марта, объем резервов составлял $645,6 млрд.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ключевая ставка не будет высокой бесконечно. По словам Набиуллиной, ключевая ставка помогла сдержать сильное инфляционное давление 2024 года и подавить инфляционный импульс.

Позднее в Центробанке сообщили, что за двухлетний период наблюдается существенное снижение реальной стоимости страховых полисов ОСАГО, которое произошло на фоне устойчивого роста цен на автомобильные комплектующие.