На севере Красноярского края владельца обязали поднять затонувшее судно. Инцидент произошел в октябре 2000 года близ мыса Челюскин в море Лаптевых (это самая северная оконечность Таймыра и Евразии в целом). Тогда пошел ко дну буксирный теплоход «Адмирал Колчак». По какой причине, не уточняется. Владелец так и оставил его там.
Однако ущерб природе оценивается более чем в 25 миллионов рублей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства. И подала в суд исковое заявление, где потребовала у собственника, во-первых, поднять судно из моря. Во-вторых, возместить ущерб государству.
Иск рассматривался в Ломоносовском районном суде города Архангельска. И суд его удовлетворил. Исполнение находится на контроле прокуратуры.