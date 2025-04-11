На севере Красноярского края владельца обязали поднять затонувшее судно. Инцидент произошел в октябре 2000 года близ мыса Челюскин в море Лаптевых (это самая северная оконечность Таймыра и Евразии в целом). Тогда пошел ко дну буксирный теплоход «Адмирал Колчак». По какой причине, не уточняется. Владелец так и оставил его там.